Survivor'da dün akşam kim elendi? Acun Ilıcalı 10 yıldır böylesini ilk kez gördüm dedi
7 Nisan Salı günü ekranlara gelen Survivor 2020'de eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından bir yarışmacı adaya veda etti. Acun Ilıcalı, SMS oylamasında çıkan sonuçların Survivor'da bir ilk olduğunu söyledi.
TV8 ekranlarının izleyiciyi ekrana kitleyen yarışması Survivor'da dün yayımlanan yeni bölümde heyecan zirveye taşındı. Toplanan ada konseyinde, dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından bir isim SMS oylaması sonucu yarışmaya veda etti.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlülerde eleme adayları Ezgi ve Parviz Abdullayev olmuştu. Survivor'daki son SMS oylaması ise yarışmadaki tüm dengeleri alt üst etti. Acun Ilıcalı, konuşmasında 10 yıldır ilk defa böyle bir sonuç görüyorum dediği yarışmada ilginç anlar yaşandı.
"En yüksek oyları kimler aldı?": Survivor 2020'de bu hafta SMS oylamasında ünlüler takımında en fazla oy alan iki yarışmacı Aycan ve Ezgi oldu. Survivor tarihinde sms oylamalarında ilk defa kadın yarışmacıların en yüksek oyları aldığına işaret eden Acun Ilıcalı ise, "10 yıldan fazladır Survivor sunuyorum ve ilk defa iki kadının birinci ve ikinci olduğunu gördüm.
Bu bir ilk Survivor'da ilk defa yaşıyoruz. İnanın şaşkınım ve çok mutluyum. Seyirciler daha önce bir çok kez erkek yarışmacıları zirveye taşıdı. Şu anda ilk defa kadın yarışmacılarımız ilk ikiye girmiş durumda. Sürprizlerin ve ilklerin olduğu bir konsey oldu" sözlerini sarf etti.