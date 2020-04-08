Survivor'da dün akşam kim elendi? Acun Ilıcalı 10 yıldır böylesini ilk kez gördüm dedi

Bu bir ilk Survivor'da ilk defa yaşıyoruz. İnanın şaşkınım ve çok mutluyum. Seyirciler daha önce bir çok kez erkek yarışmacıları zirveye taşıdı. Şu anda ilk defa kadın yarışmacılarımız ilk ikiye girmiş durumda. Sürprizlerin ve ilklerin olduğu bir konsey oldu" sözlerini sarf etti.