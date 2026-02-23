Survivor'da dün akşam bakın kim elendi? Seyirci isyan etti: Yazık oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 22 Şubat Pazar akşamı yayınlanan son bölümde hem ödül oyunu hem de eleme düellosu izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Peki, 22 Şubat Survivor’da kim elendi? Eren mi, Engincan mı adaya veda etti? İşte detaylar…