Survivor'da dün akşam bakın kim elendi? Seyirci isyan etti: Yazık oldu

Survivor 2026'da 22 Şubat akşamı yayınlanan bölümde bir yarışmacı daha adaya veda etti. Yarışmaya veda eden isim için sosyal medyada da seyircilerden çok fazla yorum geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 22 Şubat Pazar akşamı yayınlanan son bölümde hem ödül oyunu hem de eleme düellosu izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Peki, 22 Şubat Survivor’da kim elendi? Eren mi, Engincan mı adaya veda etti? İşte detaylar…

22 Şubat Pazar günü oynanan ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Zorlu parkur ve atışların ardından kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Bu galibiyetle moral depolayan Ünlüler, eleme gecesine avantajlı bir şekilde girdi.

Eleme düellosunda karşı karşıya gelen isimler Eren ve Engincan oldu. Büyük mücadeleye sahne olan düelloyu kazanan isim Engincan olarak açıklandı.

Düello sonrası kader konseyi toplandı. Konseyde “Eren Ünlüler takımına geçsin mi?” sorusu yöneltildi. Ünlüler takımının verdiği yanıt ise “hayır” oldu. Bu kararın ardından Eren Survivor All Star 2026’ya veda eden isim oldu.

