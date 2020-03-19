Survivor'da diskalifiye şoku Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen kim açıkladı
Survivor 2020'de son bölümünde diskalifiye şoku yaşandı. Yayımlanan yeni bölümde eleme heyecanı da yaşanırken, gönüllüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti.
Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, yarışmada ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta Survivor'da şok edici bir diskalifiye olayı yaşandı. Gönüllüler takımı ise dokunulmazlık oyununu kaybedince bir kişi yarışmaya veda etmek durumunda kaldı.
Survivor'da gönüller takımındaki ada konseyinde yapılan oylama ilk eleme adayı Cemal Can olmuştu. Fakat sms oylaması sonuçlarına göre gönüllülerde en yüksek oyu alan iki yarışmacı Cemal Can ve Nisa oldu. Böylece Cemal Can'ın eleme adaylığı düşmüş oldu.
Acun Ilıcalı ise bu durumda en yüksek oyu alan 3 yarışmacının, elemeye kalacak isimlerini belirleyeceğini duyurdu. Survivor'da en çok SMS oylamasını alan Nisa, Tayfun'un adını, Cemal Can Ceyhun'un adını, Yunus Emre ise Evrim'in adını verdi.
"Tayfun Erdoğan elenen yarışmacı oldu": Survivor gönüllüler takımında elemeye kalan Evrim, Ceyhun ve Tayfun arasında elenen isim belli oldu. Bu yarışmacılar arasında en çok oyu alan isim olan Tayfun Erdoğan bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.