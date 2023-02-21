Survivor'da depremi öğrenen 6 isim yarışmayı bıraktı! Acun Ilıcalı karar verecek
KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından Sirvivor yarışmacılarının depremi bilip bilmedikleri merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarına depremi haber verdi. Yarışmacılar gözyaşlarına boğulurken, altı ismin yarışmayı bıraktığı ve Türkiye'ye dönmek istediği iddia edildi. Son kararı Acun Ilıcalı verecek.
Kahramanmaraş'ta merkezli iki deprem beraberinde 11 ilde yıkıma neden oldu. Onbinlerce insan hayatını kaybetti ve geriye acı görüntüler kaldı. Bu süreçte Survivor yarışması da yayınlanmadı ve 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusunun cevabı merak edildi. Acun ılıalı'nın yarışmacılara depremi haber verdiği görüntüler tartışma yarattı. İddialara göre 6 isim yarışmayı bıraktı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi. Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken dün akşam Hatay merkezli büyük bir deprem daha gerçekleşti.
Bu süreçte diziler ve yarışmalar yayın hayatına ara verdi. Ülkede milli yas ilan edildi. Ekranlarda yalnızca deprem yayınları sürerken 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu da merak edildi.
Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?
Sosyal medyada Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi söylediği anların yayınlanması seyircilerin bir kısmını rahatsız etti. Bazı seyirciler ise bu durumda bir sorun görmedi.