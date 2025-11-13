Survivor'da bu sezon ünlüleri tanıdık çıktı! Acun Ilıcalı'dan 6. isim hakkında açıklama geldi

Survivor 2026, 'ünlüler-all star' formatı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yarışma programı için geri sayım sürerken, yarışacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.

Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, "Acun abi bu sene çok önem veriyor. Sürpriz isimler olacak" diyerek heyecanı artırmış ve bu sezon programın iddialı olduğunu vurgulamıştı.