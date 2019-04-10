Survivor'da bu hafta veda isim herkesi şaşırttı. İşte elenen yarışmacı

Survivor'da araba ödülünü bu hafta kim kazandı?:

Survivor Türkiye Yunanistan araba oyununda mücadele eden siyah ve beyaz takım yarışmacıları araba ödülünü kazanmak için rakamların yazılı olduğu panodaki renkleri bilmek için tahmin yürüttüler.

Final etabında araba ödülü için Kyrikos ve Nikos yarıştı. En iyi tahmini yapan yarışmacı Kyrikos oldu ve araba ödülünün sahibi oldu.