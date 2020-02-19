Survivor'da böylesi ilk kez oldu! Kim elendi derken 2 ünlü isim diskalifiye oldu

Gönüllüler takımının ilk ada konseyinde en fazla oyu alan isim Fatma olarak açıklanmıştı. Fatma’nın rakipleri de ada konseyinde belli oldu. İlk eleme adayını en çok oyu alan Ceyhun belirledi ve bu isim Makbule oldu. Ceyhun'dan sonra en çok oy alan Cemal Can ise 3. eleme adayını belirledi ve bu isim Evrim oldu.