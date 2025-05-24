Survivor'da bir veda daha yaşandı! Elenen yarışmacıdan takım arkadaşlarına şok sözler
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Survivor'da final yaklaşıyor. 23 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde, eleme adayları Ayşe, Sevgi, Meryem ve Dilşah düellolarda karşılaştı. İçlerinden biri adaya veda eden yarışmacı oldu. İşte detaylar...
"Survivor bu hafta kim elendi?" sorusunun cevabı 23 Mayıs akşamı gerçekleşen düellolar sonrası belli oldu.
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Survivor'ın dün akşamki son bölümünde; eleme potasında yer alan Ayşe Yüksel, Dilşah Kurt, Meryem Kasap ve Sevgi İme düellolarda karşı karşıya geldi.
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İlk turda Dilşah ve Meryem, Sevgi ile de Ayşe karşı karşıya geldi. İlk etabın sonunda potadan çıkmayı başaran isimler Meryem ve Sevgi oldu.
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Final turuna ise mavi takımın yarışmacıları Dilşah ve Ayşe kaldı.
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