Survivor'da bir kişi adaya veda etti SMS birincisi bakın kimin adını verdi
Survivor'da SMS birincisi gelen kişi üçüncü eleme adayını belirledi. Survivor hayallerine bir kişi veda etti.
Survivor'da ünlüler takımı kan kaybetmeye devam ediyor. Gönüllüler takımı iki dokunulmazlık oyununu da ünlülere bırakmadı. Survivor konseylerinde ise ünlüler takımından iki kişi eleme potasına gitti. Dün akşam yayımlanan bölümle beraber ise üçüncü aday ortaya çıktı.
Ünlüler takımında üçüncü adayı ise sms birincisi olan yarışmacı belirledi. Ünlüler takımından bundan önceki haftalarda İsmail, İlayda ve Batuhan SMS birincisi çıkmıştı. Acun Ilıcalı konseyde bu haftaki oylama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Cumartesi akşamı yapılan SMS halk oylamasına göre en fazla oyu alarak SMS birincisi Batuhan oldu. Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kaybetmiş, konseydeki oylamada ilk eleme adayı Yiğit olmuştu.
Ünlülerde ikinci eleme adayı ise Çağrı Atakan olmuştu.