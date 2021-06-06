Survivor'da bir ilk! Aleyna ve Ayşe'nin aileleri birbirine girdi Acun Ilıcalı sert konuştu

İstanbul'da yaptıkları konuşmada, ailelerin yarışmaya dahil olmamasını tembihlediklerini kaydeden Ilıcalı, şunları söyledi:

"Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda aileleriniz herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. Buraya gelirken ailelerinizden de sosyal medyayı kullanmamalarını rica etmenizi net olarak söyleyerek hatırlıyorum."