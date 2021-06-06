Survivor'da bir ilk! Aleyna ve Ayşe'nin aileleri birbirine girdi Acun Ilıcalı sert konuştu
Acun Ilıcalı, Survivor'da bir ilk yaşandığını fakat bu durumun son bulması gerektiğini açıkladı. Aleyna ve Ayşe'nin aileleri birbirine girdi.
Survivor'da finale doğru ortalık karıştı. Gerilim, giderek tırmanıyor, aileler bile birbirlerine girdi. Survivor'ın son bölümüne Acun Ilcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Survivor yarışmacılarının aileleri birbirine girdi. Ilıcalı, programa zarar verdiğini belirterek, yarışmacılardan aileleriyle konuşmalarını istedi.
İstanbul'da yaptıkları konuşmada, ailelerin yarışmaya dahil olmamasını tembihlediklerini kaydeden Ilıcalı, şunları söyledi:
"Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda aileleriniz herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. Buraya gelirken ailelerinizden de sosyal medyayı kullanmamalarını rica etmenizi net olarak söyleyerek hatırlıyorum."
Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından rahatsız olduklarını aktaran Ilıcalı, sözlerine şu sözlerle devam etti:
"İki yarışmacılarımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor.''
''Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler."