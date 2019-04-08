Survivor'da aşk bombası! Melisa isyan etti

'Takım aşk yuvasına döndü'

Survivor Türkiye-Yunanistan siyah takımda Melisa, takımını eleştirdi. Melisa, takımda Emre ile Dimitra'nın Dalaka ile Atakan'ın farklı bir ruh halinde olduklarını takımın aşk yuvası olduğunu söyledi.