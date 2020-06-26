Survivor'da arabayı kazanan belli oldu! 'Annenize Sorduk' yarışması geceye damga vurdu
Survivor'da her sene düzenlenen 'Annenize Sorduk' yarışmasında büyük ödül heyecanı yaşandı. Lüks bir arabanın ödül verildiği yarışmaya Survivor Elif damgasını vurdu.
Survivor 2020'de 25 Haziran Perşembe akşamı yayımlanan yeni bölümde araba ödüllü 'Annenize Sorduk' yarışması damga vurdu. Ada yarışmacılarının araba için kıyasıya mücadelesi izleyenleri hem güldürdü hem de eğlendirdi.
Survivor 2020'de araba için müthiş bir mücadele yaşandı. Berkan, Cemal Can, Sercan, Elif, Barış, Nisa ve Yasin'in yarıştığı oyunda oldukça eğlenceli görüntüler ekranlara yansıdı. Yarışma öncesi arabayı gören yarışmacılar adeta çılgına döndü.
Oyunda arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son 4'lüde müthiş bir çekişme olurken, annelerinin verdikleri cevabı en çok tahmin eden 2 isim Elif ve Berkan oldu. Böylelikle 2 yarışmacı Survivor'da araba ödülü için finalde yarışmaya hak kazandı.
Araba finalinde içlerinden 2 dakika sayan yarışmacılar bir yandan da Murat Ceylan’ın kafa karıştırıcı sorularıyla uğraştılar.