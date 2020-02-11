Survivor'da Acun Ilıcalı Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisini aynı takıma koydu

Ünlüler takımında Uğur Pektaş ve Mert Öcal'ın ortak noktaları olay oldu. Gamze Özçelik ile 4 yıl boyunca evli kalan hatta ortak bir çocukları olan Uğur Pektaş, Özçelik'in eski sevgilisi Mert Öcal ile aynı takımda yer aldı.