Survivor'da Acun Ilıcalı Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisini aynı takıma koydu

Survivor'da Acun Ilıcalı Gamze Özçelik'in eski eşi ve eski sevgilisini aynı takıma koydu
Gamze Özçelik'in boşandığı eski eşi Uğur Pektaş ve eski sevgilisi Mert Öcal, Survivor 2020'de aynı takımlara denk geldi. Survivor 2020 TV8 kanalında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla 16 Şubat Pazar akşamı başlayacak.
TV8 ekranlarında yayımlanan O Ses Türkiye yarışmasının final yapmasıyla başlayacak olan Survivor 2020 yarışması 16 Şubat Pazar akşamı Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek. Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde ünlüler ve gönüllüler takımlarını açıkladı. Ünlüler takımında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
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Ünlüler takımında Uğur Pektaş ve Mert Öcal'ın ortak noktaları olay oldu. Gamze Özçelik ile 4 yıl boyunca evli kalan hatta ortak bir çocukları olan Uğur Pektaş, Özçelik'in eski sevgilisi Mert Öcal ile aynı takımda yer aldı.
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Magazin Merkezi'nin ortaya çıkardığı detaya göre, Gamze Özçelik ile Mert Öcal, yaklaşık 2 yıl aşk yaşamıştı.
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Uğur Pektaş ve Mert Öcal'ın ortak noktaları Gamze Özçelik'le de kısıtılı kalmadı.
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