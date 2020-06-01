Survivor'da 4. eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı yeni dönemin başladığını duyurdu
Survivor'ın 31 Mayıs Pazar günü ekralara gelen 93. bölümünde adada hem dokunulmazlık oyunu hem de konsey heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, Survivor'da yeni bir dönemin başladığını duyurdu.
TV8'de dün ekrana gelen Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları son dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadeleye giriştiler. Finale doğru yaklaşılan her hafta heyecanın doruğa ulaştığı Dominik'te iki takım da elemenin kendilerinden olmaması için mücadele etti.
"Dokunulmazlık oyunu ödülü neydi?": Survivor’da ünlüler ile gönüllüler, oynadıkları dokunulmazlık oyunu ile birlikte haftalık erzak paketi için de mücadele ettiler. Oyundan önce açıklanan ödül ise yarışmacıları hırslandırdı. Bugün dokunulmazlığı kazanan aynı zamanda erzağın da sahibi oldu. Erzak paketi içinde makarna çeşitleri, kıyma, salça, patates, kıyma, ketçap, mayonez yer alıyordu.
"Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?": Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler, dördüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Düz bir parkurda yarışan iki takım, birçok zorlu engeli aşarak atışlara geldiler. Atışlarda ise uzun bir masanın sonuna dizilmiş 4 adet sembol bulunuyordu. Yarışmacılar, atışlarla bu sembolleri devirmesi gerekiyordu.
Oyunda Cemal Can ve Aycan kısa bir sakatlık geçirdi. Yasin ile Sercan arasındaki tartışma ise oyun süresince devam etti. Gönüllüler takımından Barış’ın doktor raporu olması nedeniyle oyunda yer alamadı. Bu zorlu mücadeleyi 10'a 5'lik skorla kazanan yine gönüllüler oldu.