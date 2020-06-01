Survivor'da 4. eleme adayı belli oldu! Acun Ilıcalı yeni dönemin başladığını duyurdu

"Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?": Survivor 2020’de ünlüler ile gönüllüler, dördüncü dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Düz bir parkurda yarışan iki takım, birçok zorlu engeli aşarak atışlara geldiler. Atışlarda ise uzun bir masanın sonuna dizilmiş 4 adet sembol bulunuyordu. Yarışmacılar, atışlarla bu sembolleri devirmesi gerekiyordu.