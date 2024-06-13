Survivor'da 3. ve 4. finalist belli oldu! Dün akşamki yarı finalde kim elendi?
Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşandı. Yarışmaya hangi yarışmacı veda etti? Kıyasıya mücadelenin olduğu Survivor'da büyük finalin finalistleri belli oldu. İşte detaylar...
Survivor'da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Batuhan ve Nefise direkt olarak final koltuklarında yerlerini aldılar. Dün akşam ise 3 yarışmacı canlı yayında yarı finali geçerek finalist olmak için ter döktü. Birbirinden güçlü yarışmacılardan hangisi finalist olmak için nefes kesen bir mücadele içine girdiler. Peki, Survivor All Star 2024 yarı finali kimler kazandı? Survivor finalistleri kimler oldu?
Survivor'da bir sezonun sonuna gelindi. 12 Haziran Çarşamba akşamı Survivor'da yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul'da canlı yayında yarışan yarışmacılar finalist olmak için ter döktü. 3 isimden ikisi finale kaldı, birisi ise hayallerine veda eden isim oldu.
Seda, Ogeday ve Atakan da son iki finalist olmak için canlı yayındaki parkurda mücadele etti. Survivor'da bir ilk yaşandı ve yarışmacılar canlı olarak ailelerin gözü önünde yarıştılar.
Ogeday Seda ile mücadelesinde oyunu kazandı ve puanını 8'e yükselterek Batuhan ve Nefise'nin ardından adını finale yazdırdı.