Survivor'da 3. ve 4. finalist belli oldu! Dün akşamki yarı finalde kim elendi?

Survivor'da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Batuhan ve Nefise direkt olarak final koltuklarında yerlerini aldılar. Dün akşam ise 3 yarışmacı canlı yayında yarı finali geçerek finalist olmak için ter döktü. Birbirinden güçlü yarışmacılardan hangisi finalist olmak için nefes kesen bir mücadele içine girdiler. Peki, Survivor All Star 2024 yarı finali kimler kazandı? Survivor finalistleri kimler oldu?