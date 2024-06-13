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Survivor'da 3. ve 4. finalist belli oldu! Dün akşamki yarı finalde kim elendi?

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Survivor'da 3. ve 4. finalist belli oldu! Dün akşamki yarı finalde kim elendi?

Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşandı. Yarışmaya hangi yarışmacı veda etti? Kıyasıya mücadelenin olduğu Survivor'da büyük finalin finalistleri belli oldu. İşte detaylar...

Survivor'da 3. ve 4. finalist belli oldu! Dün akşamki yarı finalde kim elendi?

Survivor'da dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Batuhan ve Nefise direkt olarak final koltuklarında yerlerini aldılar. Dün akşam ise 3 yarışmacı canlı yayında yarı finali geçerek finalist olmak için ter döktü. Birbirinden güçlü yarışmacılardan hangisi finalist olmak için nefes kesen bir mücadele içine girdiler. Peki, Survivor All Star 2024 yarı finali kimler kazandı? Survivor finalistleri kimler oldu?

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Survivor'da 3. ve 4. finalist belli oldu! Dün akşamki yarı finalde kim elendi?

Survivor'da bir sezonun sonuna gelindi. 12 Haziran Çarşamba akşamı Survivor'da yarı final heyecanı yaşandı. İstanbul'da canlı yayında yarışan yarışmacılar finalist olmak için ter döktü. 3 isimden ikisi finale kaldı, birisi ise hayallerine veda eden isim oldu. 

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Survivor'da 3. ve 4. finalist belli oldu! Dün akşamki yarı finalde kim elendi?

Seda, Ogeday ve Atakan da son iki finalist olmak için canlı yayındaki parkurda mücadele etti. Survivor'da bir ilk yaşandı ve yarışmacılar canlı olarak ailelerin gözü önünde yarıştılar.

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Survivor'da 3. ve 4. finalist belli oldu! Dün akşamki yarı finalde kim elendi?

Ogeday Seda ile mücadelesinde oyunu kazandı ve puanını 8'e yükselterek Batuhan ve Nefise'nin ardından adını finale yazdırdı. 

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