Survivor'da 23 yıllık küslük bitti! Deniz Seki ve Bayhan'ın sarılması olay...
Popstar’da başlayan tartışma 23 yıl sonra Survivor’da dostluğa dönüştü. Deniz Seki ve Bayhan gözyaşlarıyla kucaklaşıp ‘Adaletsiz Seçim’ şarkısında düet yaptı.
Deniz Seki ve Bayhan, 23 yıl sonra bir araya geldi. ‘Popstar’ yarışmasında Seki, “Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz” diyerek, stüdyoyu terk etmişti. Seki, ‘Survivor’da yarışan Bayhan’la birleşme partisinde buluştu.
Duygusal anlar yaşanırken Seki uzun süredir söylemediği ‘Adaletsiz Seçim’ şarkısında Bayhan’la düet yaptı.
2003 yılında Popstar yarışmasında yaşadıkları tartışmayla adlarından söz ettiren Bayhan ve Deniz Seki, 23 yıl sonra Survivor’da bir araya geldi.
Deniz Seki’nin adaya geleceğini duyan Bayhan, “Hep söylediğim bir şey var. Bir şeyler eksik kalmıştı. Bir türlü bir araya gelemedik” dedi. Karşılaştıkları anda duygularına hâkim olamayan Seki, Bayhan’a sarılarak “Ağlarım şimdi. Bizim aramızda hiçbir zaman küslük olmadı, zaten helalleştik. Seninle gurur duyuyorum” dedi. Bayhan ise Dominik’te Deniz Seki ile karşılaşmayı beklemediğini söyledi ve ekledi: