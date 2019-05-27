Survivor'a veda eden Melisa'dan olay yaratacak Hikmet ve Bora itirafı!
Survivor'a erkek arkadaşıyla ilginç konuşması damga vuran Melisa Emirbayer, adaya veda eden Hikmet ve yarışmanın en çok konuşulan ismi Bora hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sakatlanarak acı içinde hastaneye kaldırılan Hikmet'in yarışmaya devam edemeyeceğini duyurmuştu. Final adayı olarak gösterilen Hikmet'in adadan ayrılışı gerçekleşirken, Survivor'dan elenen Melisa, Bora'nın Hikmet'in gitmesine sevindiğini belirtti.
Survivor Panorama programına katılan Melisa Emirbayer Bora hakkında olay iddialarda bulunurken Hikmet'in sakatlığıyla ilgili önemli bir detayı da açıkladı. Melisa, "Bora'nın Seda ve Sude'ye olan samimiyetini gerçek bulmuyorum." diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
Hikmet'in sakatlığına gitti diye sevinmiştir: "Bora, Seda ve Sude'yi basamak olarak kullanıyor. Biraz ağır olacak ama Hikmet'in sakatlığına bile gitti diye sevinmiştir"
Öte yandan Melisa, canlı yayında yarışmacı Seda hakkında ise övgü dolu sözler söyledi. Melisa, "Seda ablanın samimiyetine her zaman güvendim hatta bir gün çok hastaydım ve Dalaka beni seçmişti. O gün Seda abla Dalaka'ya baya tepki gösterdi" dedi.