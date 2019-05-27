Survivor'a veda eden Melisa'dan olay yaratacak Hikmet ve Bora itirafı!

Öte yandan Melisa, canlı yayında yarışmacı Seda hakkında ise övgü dolu sözler söyledi. Melisa, "Seda ablanın samimiyetine her zaman güvendim hatta bir gün çok hastaydım ve Dalaka beni seçmişti. O gün Seda abla Dalaka'ya baya tepki gösterdi" dedi.