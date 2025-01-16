Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı
Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası belirlenen eleme adaylarından Merve ve Göksu final düellosuna giden isimler oldu. 15 Ocak Çarşamba akşamı düelloya çıkan iki yarışmacıdan adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...
Survivor 15 Ocak Çarşamba akşamı ödül oyunu mücadelesiyle başladı. Tansiyonun hiç düşmediği oyunu kazanan All Star takımı oldu.
Ödül oyunu sonrası All Star takımından Göksu ve gönüllülerden Merve düelloya çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası bir isim adaya veda etti.
Düello sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Merve'nin kendisine söylediği söz sonrası sinirlenen Asena, kenardan Merve için "İnşallah atamazsın inşallah elenirsin" diye peş peşe bağırdı.
Oyunu kaybeden Merve, Asena'nın üzerine yürüyüp "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diye bağırdı.