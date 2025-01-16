BIST 9.846
DOLAR 35,47
EURO 36,64
ALTIN 3.072,66

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı

|
Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı

Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası belirlenen eleme adaylarından Merve ve Göksu final düellosuna giden isimler oldu. 15 Ocak Çarşamba akşamı düelloya çıkan iki yarışmacıdan adaya veda eden isim belli oldu. İşte Survivor'da dün akşam yaşananlar...

Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı

Survivor 15 Ocak Çarşamba akşamı ödül oyunu mücadelesiyle başladı. Tansiyonun hiç düşmediği oyunu kazanan All Star takımı oldu.

18
Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı

Ödül oyunu sonrası All Star takımından Göksu ve gönüllülerden Merve düelloya çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası bir isim adaya veda etti.

28
Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı

Düello sırasında tansiyon bir anda yükseldi. Merve'nin kendisine söylediği söz sonrası sinirlenen Asena, kenardan Merve için "İnşallah atamazsın inşallah elenirsin" diye peş peşe bağırdı.

38
Survivor'a veda eden isim belli oldu: Düello alanında ortalık karıştı

Oyunu kaybeden Merve, Asena'nın üzerine yürüyüp "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diye bağırdı.

48