Survivor'a MasterChef Türkiye'den bomba transfer! 'Survivor efor testlerini geçtim'
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz yıl en dikkat çeken isimlerinden biri Survivor 2021 yarışmasına hazırlanıyor.
MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe yayınlanan son bölümünde MasterChef 2019 yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk oldu.
Ünlü şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.
Şeflerin sorusu üzerine ise Mustafa, Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testlerini başarıyla geçtiğini söyledi. Seçmeler sırasında parkuru da tamamladığını ifade eden Mustafa Aydın, şunları söyledi:
"Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testlerini de güzel geçtim. Parkuru da tamamladım. Parkurda kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm"