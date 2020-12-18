Survivor'a MasterChef Türkiye'den bomba transfer! 'Survivor efor testlerini geçtim'

"Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testlerini de güzel geçtim. Parkuru da tamamladım. Parkurda kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm"