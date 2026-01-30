Survivor'a katılmıştı! Doğuş'a eşi çağrı yaptı: Kurban olayım geri dön
Survivor yarışmasına katılan şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı, ünlü şarkıcıya dön çağrısı yaptı. Hidayetkızı, "Kurban olayım geri dön. Çocuklar çok ağlıyor, bu durum derslerini ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor." dedi.
Survivor'ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, 2026 sezonunda All Star'larla birlikte programa yeniden katıldı.
Doğuş, bu kez adadaki performansıyla değil, ailesinden gelen duygusal bir çağrıyla gündeme geldi. Doğuş'un eşi bir röportajda eşine geri dönmesi için seslendi.
"KURBAN OLAYIM GERİ DÖN"
Hoşkedem Hidayetkızı, yaptığı açıklamada çocukların babalarını çok özlediğini belirtti.
"Kurban olayım geri dön. Çocuklar çok ağlıyor, bu durum derslerini ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.
