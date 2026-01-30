BIST 13.831
Survivor'a katılmıştı! Doğuş'a eşi çağrı yaptı: Kurban olayım geri dön

Survivor yarışmasına katılan şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı, ünlü şarkıcıya dön çağrısı yaptı. Hidayetkızı, "Kurban olayım geri dön. Çocuklar çok ağlıyor, bu durum derslerini ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor." dedi.

Survivor'a katılmıştı! Doğuş'a eşi çağrı yaptı: Kurban olayım geri dön - Resim: 1

Survivor'ın geçtiğimiz sezonlarında yarışan Doğuş, 2026 sezonunda All Star'larla birlikte programa yeniden katıldı. 

Survivor'a katılmıştı! Doğuş'a eşi çağrı yaptı: Kurban olayım geri dön - Resim: 2

Doğuş, bu kez adadaki performansıyla değil, ailesinden gelen duygusal bir çağrıyla gündeme geldi. Doğuş'un eşi bir röportajda eşine geri dönmesi için seslendi.

Survivor'a katılmıştı! Doğuş'a eşi çağrı yaptı: Kurban olayım geri dön - Resim: 3

"KURBAN OLAYIM GERİ DÖN"

Hoşkedem Hidayetkızı, yaptığı açıklamada çocukların babalarını çok özlediğini belirtti. 

Survivor'a katılmıştı! Doğuş'a eşi çağrı yaptı: Kurban olayım geri dön - Resim: 4

"Kurban olayım geri dön. Çocuklar çok ağlıyor, bu durum derslerini ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

