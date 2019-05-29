Survivor'a giden Hakan ilki yaşadı! Duygulandıran paylaşım
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine birkaç bölümlüğüne Survivor'a giden Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından kızının ilk baba deyişini paylaştı.
Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programında tanışmalarının ardından 2011 yılında evlenen sunucu Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu, 7 ay önce ilk çocukları Lila'yı kucaklarına almıştı. Hakan Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, Lila'nın ilk kez 'baba' dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Hatipoğlu, gönderisinin altına duygusal bir mesaj yazarak "Geçen sene bugün senden haberim bile yoktu canım kızım. Şimdi beni nasıl özlediysen ilk defa baba demişsin. Tarif edilemez bir duygu şunu duymak. İlk anne dedin kızım, umarım hep de annenin kuzusu olursun inşallah. Ama unutma ki babacık hep yanında. Ömrüm sizin. Nazarlardan korusun Allah'ım." notunu düştü.
Bebeğini paylaştıktan sonra eşiyle olan bir gönderisini de paylaşan Hakan Hatipoğlu, "Geçen sene bugün tam da bu saatte 22.36 da bana dünyanın en büyük hediyesini müjdeleyen canım eşim, hayat arkadaşım iyi ki varsın, seni seviyorum" dedi.
Öte yandan önceki akşam ailesinden ziyade, Survivor paylaşımı yaparak adada son günü olduğunu belirten Hatioğlu, "4. Kez katıldığım Survivor'da bu akşam son oyunum. Ruhumdaki Survivor aşkı hiç bitmeyecek." ifadelerini kullandı.