Survivor'da Yunus Emre baba olacağını öğrendi!

Hamileliği böyle duyurmuştu

"SESİNİ DUYMADAN GEÇİRDİĞİM 82'NCİ GÜN"

Eşinin yarışmada sürekli ceza almasına üzülen Beria Özden, Yunus Emre'ye özlemini "Bugün de ölmedik, yaşadık mı bilmem. Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82'nci gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum, bir yandan sabırla bekliyorum" sözleriyle aktardı.



"SÖZÜMDEN DÖNMEDEN BEKLİYORUZ BABAMIZ"

Açıklamasında hamile olduğunu da müjdeleyen Özden, "Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.