Survivor'da Yunus Emre baba olacağını öğrendi!
Survivor All Star'da aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Yunus Emre adada canlı yayın açınca bu haber Yunus Emre'ye de ulaştı. O anlar sosyal medyayı salladı.
Survivor All Star'da Yunus Emre canlı yayın açılınca güzel haberi aldı. Geçtiğimiz günlerde eşinin hamile olduğunu açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Güzel haber yayın açılınca Yunus Emre'ye de ulaştı.
"Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek sevinç çığlıkları atan Yunus Emre'nin takım arkadaşları da bu sevince ortak oldu.
Yunus Emre baba olacağını duyunca "Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma" dedi.
Hamileliği böyle duyurmuştu
"SESİNİ DUYMADAN GEÇİRDİĞİM 82'NCİ GÜN"
Eşinin yarışmada sürekli ceza almasına üzülen Beria Özden, Yunus Emre'ye özlemini "Bugün de ölmedik, yaşadık mı bilmem. Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82'nci gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum, bir yandan sabırla bekliyorum" sözleriyle aktardı.
"SÖZÜMDEN DÖNMEDEN BEKLİYORUZ BABAMIZ"
Açıklamasında hamile olduğunu da müjdeleyen Özden, "Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.