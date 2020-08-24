Survivor yıldızları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın yazışmaları olay!
Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş görüntülerinin ardından mesajlaşmaları dikkatleri yeniden üzerlerine çekti.
Survivor 2020 yarışmasında herkes Nisa Bölükbaşı ve Sercan Yıldırım arasındaki elektriklenmeyi konuşurken yarışma bitince ise Barış Murat Yağcı ve Nisa'yı konuşmaya başladı. İkilinin yarışmadan sonra sürekli yan yana olmalarının yanı sıra sarmaş dolaş yakalanması aşk iddialarını anında gündeme taşıdı.
Acun Ilıcalı'nın lüks villasında beraber oldukları anlaşılan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, beraber olduklarının anlaşılmasının ardından yakayı fena ele verdi. İkili, bir mekan çıkışı sarmaş dolaş bir vaziyette kameralara yansıdı.
Ardından da Yılmaz Vural'ın evinde de çekilen fotoğrafta Barış ve Nisa'nın beraber, yan yana oldukları ortaya çıktı.
Son olarak ise Nisa Bölükbaşı Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Nisa paylaşımında ''Gülümse; her şey yoluna girecek'' yazdı.