Survivor yıldızı Yasin Obuz'un yeni şarkısı Demet Akalın'dan tam not aldı
Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, şarkıcılığa soyundu, Demet Akalın, Obuz'un yeni şarkısını epey beğendi.
Yemekteyiz, Kısmetse Olur, MasterChef 2019 gibi programların ardından Survivor'da adından epey söz ettiren Yasin Obuz, şimdilerde müzik sektörüne adım attı. Yasin ilk şarkısı ‘Ala’yı görücüye çıkarttı.
Rap tarzında piyasaya sürdüğü şarkının klibini ise Survivor Yasin ilk olarak Demet Akalın’la paylaştı. Başarılı sanatçı ve fenomen yarışmacı arasında geçen diyalogları Yasin Obuz sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
İlk şarkısı Ala için kolları sıvayan Yasin Obuz klip çalışmasını bitirdi. Dijital platformlarda görücüye çıkacak olan klip için Survivor Yasin ilk Demet Akalın’ın fikrini sordu.
Sercan Yıldırım ve Cemal Can Cansever’in adının geçtiği şarkı için Demet Akalın ''Bayağı sıkı'' yorumunu yaptı. Şarkısını beğenen Demet Akalın’ın yorumunu Survivor Yasin ''Ablam onayı verdi'' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.