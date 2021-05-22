Survivor yıldızı Öykü Çelik SMA'lı bebek için bakın ne yaptı ve kaç para topladı
Survivor 2021'den elenen oyuncu Öykü Çelik, SMA hastası Miran Duman'ın tedavisi için yapılan canlı yayına katıldı. Çelik, Survivor'da giydiği tişörtünü ve tokasını sattı.
Survivor 2021 yarışmacılarından Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda yarışmadan elendi. Survivor'a katılmış olmasını ise SMA hastası Miran Duman için fırsata çevirdi. Instagram'da yapılan bir canlı yayına katılan Çelik, Survivor'da giydiği tişörtü ve tokayı açık artırmaya çıkardı.
SMA hastası Miran Duman'a yardım için yapılan canlı yayında, Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişörtü 20 bin TL'ye satıldı. Canlı yayın sırasında izleyicilerden bir kişi Çelik'in tokasına 2 bin TL teklif etti.
Öykü Çelik, bu teklifi kabul ederek tokasını da bağışladı. Eda Özerkan ve Timur Acar'ın da yer aldığı yardım gecesinde Miran Duman bebek için toplamda 150 bin TL toplandı.
Öykü Çelik: 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür.