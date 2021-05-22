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Survivor yıldızı Öykü Çelik SMA'lı bebek için bakın ne yaptı ve kaç para topladı

Survivor yıldızı Öykü Çelik SMA'lı bebek için bakın ne yaptı ve kaç para topladı

Survivor 2021'den elenen oyuncu Öykü Çelik, SMA hastası Miran Duman'ın tedavisi için yapılan canlı yayına katıldı. Çelik, Survivor'da giydiği tişörtünü ve tokasını sattı.

Survivor yıldızı Öykü Çelik SMA'lı bebek için bakın ne yaptı ve kaç para topladı

Survivor 2021 yarışmacılarından Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda yarışmadan elendi. Survivor'a katılmış olmasını ise SMA hastası Miran Duman için fırsata çevirdi. Instagram'da yapılan bir canlı yayına katılan Çelik, Survivor'da giydiği tişörtü ve tokayı açık artırmaya çıkardı.

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Survivor yıldızı Öykü Çelik SMA'lı bebek için bakın ne yaptı ve kaç para topladı

SMA hastası Miran Duman'a yardım için yapılan canlı yayında, Öykü Çelik'in Survivor'da giydiği tişörtü 20 bin TL'ye satıldı. Canlı yayın sırasında izleyicilerden bir kişi Çelik'in tokasına 2 bin TL teklif etti.

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Survivor yıldızı Öykü Çelik SMA'lı bebek için bakın ne yaptı ve kaç para topladı

Öykü Çelik, bu teklifi kabul ederek tokasını da bağışladı. Eda Özerkan ve Timur Acar'ın da yer aldığı yardım gecesinde Miran Duman bebek için toplamda 150 bin TL toplandı.

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Survivor yıldızı Öykü Çelik SMA'lı bebek için bakın ne yaptı ve kaç para topladı

Öykü Çelik: 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür.

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