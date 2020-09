Survivor yıldızı Damla Can'la yakalanan Murat Ceylan'dan dikkat çeken paylaşım

Survivor 2018 All Star yarışmasında birlikte yarışan ardından her ikisi de Survivor'a dair programlarda sunucu olan Murat Ceylan ve Damla Can aşkı dilden dile yayıldı. Sevgilisi Lera Marchuk ile ayrılan Murat Ceylan, Damla Can ile görüntülenince aşk iddiaları da hemen gündeme düştü.