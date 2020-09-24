Survivor yıldızı Damla Can'la yakalanan Murat Ceylan'dan dikkat çeken paylaşım
Geçtiğimiz gün Survivor'ın yakışıklı sunucusu eski yıldız Damla Can ile yakalandı aşk haberleri anında yayıldı, Ceylan'ın yaptığı son paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.
Survivor 2018 All Star yarışmasında birlikte yarışan ardından her ikisi de Survivor'a dair programlarda sunucu olan Murat Ceylan ve Damla Can aşkı dilden dile yayıldı. Sevgilisi Lera Marchuk ile ayrılan Murat Ceylan, Damla Can ile görüntülenince aşk iddiaları da hemen gündeme düştü.
Koşar adım AVM'ye giren Murat Ceylan ve Damla Can çifti baş başa yemek yiyip keyifli bir gün geçirdiler. Beraber görüntülenen ikilinin bu halleri haklarındaki aşk dedikodularını alevlendirdi fakat çift, soruları yanıtsız bıraktı bugün ise kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
Aşk iddialarının ardından iki isim de haberlerde çıkan fotoğrafları paylaşıp "Bundan şeyin haberi var mı? Bizim" yorumuyla dikkat çektiler. Ünlü çift birlikte çekildikleri fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.
Damla Can: 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor.