Survivor yıldızı Barış Murat Yağcı'nın kilolu hali görenleri şoke etti kendisi paylaştı

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkı nasıl ortaya çıktı?: Acun Ilıcalı'nın lüks villasında beraber oldukları anlaşılan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, beraber olduklarının anlaşılmasının ardından yakayı fena ele verdi. İkili, bir mekan çıkışı sarmaş dolaş bir vaziyette kameralara yansıdı.