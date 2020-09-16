Survivor yıldızı Barış Murat Yağcı'nın kilolu hali görenleri şoke etti kendisi paylaştı
Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı konuşulan Barış Murat Yağcı, çocukken 100 kilo olduğunu söyleyip fotoğrafını paylaştı.
Survivor 2020'nin finalistlerinden Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ile kıyasıya bir mücadele sonucunda ikinci olarak yarışmayı tamamladı. Survivor'ın ardından özel hayatıyla gündemden neredeyse hiç düşmedi.
Survivor'ın yıldız isimlerinden Nisa Bölükbaşı ile adı anılan Yağcı, geçmişte verdiği bir röportajda çocukken obez olduğunu söyleyen ünlü oyuncu "16 yaşında 100 kiloydum. Kimseyi dış görünüşü ile yargılamayı doğru bulmuyorum" demişti.
Barış Murat Yağcı'nın o yıllara ait kilolu fotoğrafı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı.
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşkı nasıl ortaya çıktı?: Acun Ilıcalı'nın lüks villasında beraber oldukları anlaşılan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, beraber olduklarının anlaşılmasının ardından yakayı fena ele verdi. İkili, bir mekan çıkışı sarmaş dolaş bir vaziyette kameralara yansıdı.