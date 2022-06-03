Survivor yeni takımlar belli oldu işler iyice kızıştı, Adem ve Hikmet birbirine girdi!
Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor All Star'da dün akşam bütün dengeler değişti, yeni takımlar ve ilk haftanın kaptanları belli oldu. Adem ve Hikmet birbirine girdi, ortalık karıştı. Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümde bakın ne açıklamalarda bulundu.
Haziran ayı sonunda final yapmaya hazırlanan, Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star ünlüler takımından Sema Aydemir'in elenmesiyle bütün dengeler değişti. Yeni takımlar kuruldu ve kaptanlar seçildi. Tansiyonlar yükseldi, Adem ve Hikmet birbirine girdi, ortalık fena halde karıştı. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, haziran ayı sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Ünlüler takımından Sema'nın Survivor'dan elenmesiyle takımlarda dengeler değişti. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, iki takımın da eşit olması için her hafta yeni takımların oluşacağını söyledi.
Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ada konseyi yapıldı. Değişiklikler hakkında konuşan Ilıcalı, "Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarışmayacak.
Takımlar karışık olacak. Oyunlarda iki takımda da ikişer kadın olacak kural bu ama yarışmalar karışık olacak" dedi.