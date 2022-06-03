Survivor yeni takımlar belli oldu işler iyice kızıştı, Adem ve Hikmet birbirine girdi!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, haziran ayı sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Ünlüler takımından Sema'nın Survivor'dan elenmesiyle takımlarda dengeler değişti. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, iki takımın da eşit olması için her hafta yeni takımların oluşacağını söyledi.