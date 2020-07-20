Survivor Yasin Obuz'dan Nisa'ya olay sözler demediğini bırakmadı bir de ifşa etti
Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı'na demediğini bırakmadı Twitter üzerinden paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.
Survivor'da finale az bir zaman kala elenen Nisa Bölükbaşı ile Yasin Obuz arasındaki gerilim sosyal medyaya taşındı. Survivor'da yarışmalar esnasında karşı karşıya gelen ikiliden Yasin, hızını alamadı Twitter üzerinden öyle şeyler yazdı ki herkes ne olduğunu şaşırdı.
Hakarete varan yorumlar yapan Yasin Obuz, Nisa hakkında, "Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör" ifadesini kullandı. Gelen tepkilerin üzerine paylaşımlarını silen Survivor Yasin, hemen ardından "Mesaj alınmıştır bum" yazdı.
Obuz, Twitter paylaşımlarında, şunları yazdı:
"Nisa hanım senin gibi nankör ve kindar bir insan hayatımda tanımadım, bir de mızmız. Sandın ki tüm erkekleri eline alıp hepsini oynatacaksın istediğin gibi ama nankörlüğün bedelini eleyerek ödedin.''
''Sercan'la da senin için konuşan bendim olaylar kapansın diye... Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Pisliğin tekisin!"