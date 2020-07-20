Survivor Yasin Obuz'dan Nisa'ya olay sözler demediğini bırakmadı bir de ifşa etti

Obuz, Twitter paylaşımlarında, şunları yazdı:

"Nisa hanım senin gibi nankör ve kindar bir insan hayatımda tanımadım, bir de mızmız. Sandın ki tüm erkekleri eline alıp hepsini oynatacaksın istediğin gibi ama nankörlüğün bedelini eleyerek ödedin.''