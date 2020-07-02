Survivor Yasin hastanelik oldu Barış Murat Nisa için Sercan'a resti çekti
Survivor'ın yeni bölümünde gerginlik neredeyse zirveye taşınıyor. Survivor Yasin, sakatlanıp hastaneye kaldırılıyor, Barış Murat Yağcı ise Sercan'a çok kızgın.
TV8'in fenomen yarışması Survivor 2020, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali nedeniyle dün ekrana bir günlük ara verdi. Yeni bölümü 2 Temmuz Perşembe akşamı yayımlanacak olan yarışmanın fragmanı ise şimdiden yayımlandı.
14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor 2020'de Nisa'nın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı kaptanlık oyununda mücadele edecek. Yasin, Barış, Elif, Sercan, Berkan ve Cemal Can, Survivor'da bu hafta takım kaptanları olmak ve yeni takımları seçmek için yarışacak.
Zorlu parkurda mücadele eden Yasin Obuz, ıslak zeminde kayarak ayağından sakatlanıyor. Yasin'e ilk müdahaleyi Doktor Ulaş yapıyor.
Acı içinde kıvranan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Yasin'in sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.