Survivor Yasin hastanelik oldu Barış Murat Nisa için Sercan'a resti çekti

14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor 2020'de Nisa'nın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı kaptanlık oyununda mücadele edecek. Yasin, Barış, Elif, Sercan, Berkan ve Cemal Can, Survivor'da bu hafta takım kaptanları olmak ve yeni takımları seçmek için yarışacak.