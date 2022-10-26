Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı intihara kalkıştı!
Survivor yarışmasında hareketleri, tavırları ve konuşmaları ile hem tepki çeken, hem de gündemden düşmeyen Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştı.
TV8 ekranlarında yayınlanan, 2011 yılındaki Survivor yarışmasında hareketleri ve davranışları ile sık sık gündeme gelen, yarışmadan sonra da adından sıklıkla bahsettiren Taner Tolga Tarlacı, karıştığı suçlar sebebiyle Türkiye'den kaçmıştı.
Güney Kıbrıs'ta yaptığı canlı yayınlar ile Acun Ilıcalı'ya küfür ettiği için hapis cezasına çarptırılan Tarlacı, gasp suçu sebebiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde mahkum olarak tutuluyordu.
İntihar etti iddiası
Survivor'ın eski yıldızı cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu ve son anda gardiyanlar tarafından kurtarıldığı iddia edildi.
Bileklerini kesen ve son anda Rum gardiyanlar tarafından fark edilerek kurtarılan Taner Tolga Tarlacı'ya ilk müdahaleyi cezaevi doktoru yaptı ve iki gün müşahede altında tutuldu.