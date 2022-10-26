Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı intihara kalkıştı!

Güney Kıbrıs'ta yaptığı canlı yayınlar ile Acun Ilıcalı'ya küfür ettiği için hapis cezasına çarptırılan Tarlacı, gasp suçu sebebiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde mahkum olarak tutuluyordu.