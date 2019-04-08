Survivor yarışmacısı Nihal Candan kalçası açık gezince ortalık karıştı

İlk olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla adından söz ettiren, ardından Survivor yarışmasıyla da adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Nihal Candan, paylaştığı fotoğraflarla tepki çekmeye devam ediyor. Kardeşi Bahar Candan ile birlikte değişik konuşma tarzları ve yaşam stilleriyle birçok kez alay konusu olan Nihal Candan, bu kez paylaşımı abarttı.