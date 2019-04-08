Survivor yarışmacısı Nihal Candan kalçası açık gezince ortalık karıştı
Geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine Survivor yarışmasına katılan Nihal Candan'ın, kalçasını gösteren ilginç pantolonu sosyal medyaya damgasını vurdu.
İlk olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla adından söz ettiren, ardından Survivor yarışmasıyla da adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Nihal Candan, paylaştığı fotoğraflarla tepki çekmeye devam ediyor. Kardeşi Bahar Candan ile birlikte değişik konuşma tarzları ve yaşam stilleriyle birçok kez alay konusu olan Nihal Candan, bu kez paylaşımı abarttı.
Önceki akşam arkadaşlarıyla gece gezmesine çıkan Nihal Candan, tercih ettiği pantolonla hem alay konusu oldu hem de büyük tepki çekti. Geçtiğimiz yıl Murat Boz ve Eser Yenenler ile bir kaçamak yaptığı iddia edilen Nihal Candan, tepkilere rağmen binlerce beğeni almayı da başardı.
Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Nihal Candan, ardından eğlenmeye gittiği gece kulübünde de paylaşımlarına devam etti. Candan'ın kalçaları açıkta kalan pantolonuyla çektiği ilginç klipleri, bir anda magazin gündemine oturdu.
Kıyafetiyle Londra sokaklarında tur atan Candan, banyoda da abartılı paylaşımlarını sürdürdü. Kıyafetiyle sokaktaki insanların dikkatini çeken Candan “Kıymetim biliniyor” dedi.