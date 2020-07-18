Survivor yarışmacısı Ceyhun Uzun TV8 MasterChef'e katıldı
Survivor 2020 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden olan ancak adaya erken veda eden Ceyhun Uzun, şimdilerde yine TV8 ekranlarında MasterChef'te yarışacak.
MasterChef Türkiye yarışması yeni sezonuyla 17 Temmuz Cuma akşamı TV8'de ekrana gelmeye başladı. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı MasterChef'te Survivor'la tanınan Ceyhun Uzun da yarışacak.
Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Ceyhun Uzun, yarışmaya erken veda etmişti. Ceyhun Uzun şimdi de Acun Medya'nın diğer prodüksiyonu olan MasterChef ile ekranlarda olacak.
MasterChef stüdyosundan çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Ceyhun Uzun, "Survivor Türkiye'nin sonuna geldik, artık yeni görevler başladı" notunu yazdı.
İngiltere'de polis memuru olan ve maraton koşucusu olan Ceyhun Uzun Survivor'da anlattığı hayat hikayesiyle de dikkatleri çekmişti. Kızını kanserden kaybeden Ceyhun Uzun, Survivor'da anlattıklarıyla herkesi etkilemişti.