Survivor yarışmacısı Acun Ilıcalı'ya 3,5 milyonluk dava açtı ''Beni sakatken oynamaya zorladı''

Survivor ve yetkililerine 200 bin euro yani 3 milyon 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açan yarışmacının avukatı, "Müvekkilim sakatlandığında doktor bile olmayan fakat 'paramedik' olarak adlandırılan biri tarafından ilk tedaviyi gördü ve yarışması için baskı yapıldı'' açıklamasını yaptı.