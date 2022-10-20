Survivor yarışmacısı Acun Ilıcalı'ya 3,5 milyonluk dava açtı ''Beni sakatken oynamaya zorladı''
Sofia Margariti Survivor 2020-2021 sezonunda yarışmıştı. Sakatlandığı için yarışmadan ayrılmıştı. Yunanistan'a dönünce Acun Ilıcalı, Survivor ve Acunnmedya'ya 200 bin euro tutarında manevi tazminat davası açan Margariti'nin avukatı, Acun Ilıcalı'yı "Müvekkilimi sakatlanmasına rağmen zorla oynattılar" iddiasıyla suçladı.
Sofia Margariti, 2020-2021 sezonunda Survivor'da yarıştığı sırada geçirdiği bacağını sakatlamıştı. Daha sonra yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
arışmadan sonra Yunanistan'a dönen yarışmacı, yaşadıklarından dolayı Acun Ilıcalı ve ekibini suçlayarak yasal yollara başvurdu.
Survivor ve yetkililerine 200 bin euro yani 3 milyon 600 bin TL tutarında manevi tazminat davası açan yarışmacının avukatı, "Müvekkilim sakatlandığında doktor bile olmayan fakat 'paramedik' olarak adlandırılan biri tarafından ilk tedaviyi gördü ve yarışması için baskı yapıldı'' açıklamasını yaptı.
''Müvekkilim bir 'reality show doktorunun' yanlış müdahalesi sebebiyle yürüyemiyor. Yunanistan'da kendisine çok farklı bir tanı konuldu. Sakatlanmasına rağmen zorla devam ettirdiler, müvekkilim bu yüzden yürüyemiyor. Bunların karşılığı olamaz fakat 200 bin euro tazminat davası açtık. Yunanistan mahkemelerinin en iyi kararı vereceğinden eminiz."