Survivor yarışmacıları tuvalet ödülü için kıyasıya yarıştı bakın hangi takım kazandı
Survivor'ın yayımlanan son bölümünde ilginç bir ödül vardı. Tuvalet kazanabilmek için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında dün akşam heyecan yine zirvedeydi. Bu kez ödül oyunu nedeniyle heyecan zirve yaptı. İlginç bir ödül için kıyasıya yarışan yarışmacılar deniz parkurundaki engelleri aşmaya çalıştılar.
Oyuna iyi başlayan gönüllüler oldu ve skoru 5-3'e getirdi. Sonrasında ünlülerin üst üste aldığı sayılar ekrana geldi. Ve 9-6 üstünlüğü ele geçirdi.
Poyraz ile Ayşe ve Berkay'ın aldığı sayılar ile skor 9-9 oldu. Ve ödül oyunu bayrak yarışına kaldı. Nefes kesen bayrak yarışında kazanan gönüllüler, 10-9 skorla ödül oyununu kazandı.
Survivor Türkiye'de ödül oyununu kazanan gönüllüler takımının kampına bir hafta boyunca kullanabilecekleri tuvalet verildi.