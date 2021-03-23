Survivor yarışmacıları tuvalet ödülü için kıyasıya yarıştı bakın hangi takım kazandı

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında dün akşam heyecan yine zirvedeydi. Bu kez ödül oyunu nedeniyle heyecan zirve yaptı. İlginç bir ödül için kıyasıya yarışan yarışmacılar deniz parkurundaki engelleri aşmaya çalıştılar.