Survivor yarışmacıları haftada kaç lira kazanıyor? Kimler 100 bin, kimler 80 bin, kimler 60 bin alıyor? İsim isim liste

Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.