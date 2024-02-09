Survivor yarışmacıları haftada kaç lira kazanıyor? Kimler 100 bin, kimler 80 bin, kimler 60 bin alıyor? İsim isim liste
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Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya atıldı. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?
Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.
126
Peki, Survivor 2024’te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde:
226
Ogeday Girişken: 80 bin TL
326
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
426