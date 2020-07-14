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Survivor yarı finalinde hangi yarışmacılar finalist oldu? Survivor'da kim elendi?

Heyecanla takip edilen Survivor'da yarı finalde elenen isim, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Uzun soluklu bir maratonun sonunda Yasin, Barış ve Cemal Can arasında gerçekleşen yarı finalde nefesler tutuldu.

Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven’in mücadele ettiği Survivor yarı finalinde elenen isim belli oldu.

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İstanbul GalataPort’ta gerçekleşen yarı final TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

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Birbirinden iddialı isimlerin mücadele edip ter döktüğü Survivor’da son 3’e kalmayı başaran Yasin, Barış ve Cemal Can arasından en az SMS'i alan isim yarışmaya veda etti.

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Eleme sonrasında ise son 2'ye kalan finalistler de netleşti.

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