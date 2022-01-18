Survivor Üç Kuruş Yasak Elma Kalp Yarası'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Adnan’ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande’nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürdüğü Kalp Yarası reytinglerde dibe çakıldı.