Survivor Üç Kuruş Yasak Elma Kalp Yarası'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
17 Ocak 2022'nin reyting sonuçları Survivor, Kalp Yarası , Yasak Elma ve Üç Kuruş'u hüsrana uğrattı.
Adnan’ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande’nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürdüğü Kalp Yarası reytinglerde dibe çakıldı.
Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma reyting yarışında zirveyi kaptırdı.
İrfan, Efe’yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe’nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan’ın mesajını çözmek için Kartal’a geldiğinde, Kartal’la Nezih arasında başlayan savaşı öğrendiği Üç Kuruş reyting yarışında umduğunu bulamadı.
urvivor'ın son dokunulmazlık oyununda ise ünlüler ve gönüllüler takımları denize kurulan bir platformda engelleri aşarak başarılı atışlar yapmaya çalıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bir ismi sürgün kampına göndermek zorunda kaldı. Reytinglerde program zirveye yerleşemedi.
İşte pazartesi günü reytingleri...