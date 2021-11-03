Survivor Turabi'nin adı artık 'Turabi Bilzerian' Üst üste olay paylaşımlar...
Survivor şampiyonlarından Turabi Çamkıran, Meksika'da tatilde... 'Turbo Turabi' olarak da bilinen Turabi önce Cadılar Bayramı pozlarıyla ardından da yine kadınlarla çektirdiği çıplak fotoğraflarıyla, Instagram'da Dan Bilzerian'a benzetiliyor.
TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasıyla ismini duyuran ve yarışmadan şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran, son birkaç gün içinde yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Meksika'da tatil yapan Turabi, kadınlarla çektirdiği fotoğraflarını Instagram'dan paylaşınca adını özel yaşamındaki şatafatla duyuran Dan Bilzerian'a benzetildi.
Survivor şampiyonu Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran'ın, Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozların etkisi devam ederken, ünlü ismin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkatleri çekiyor.
Şu sıralar ABD, Meksika gibi ülkeleri gezen Turabi; son birkaç gün içinde kadınlarla birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Dan Bilzerian'a benzetildi
Turabi'nin paylaşımlarına binlerce beğeni gelirken takipçileri Turabi'yi dünyaca ünlü fenomen ve poker oyuncusu Dan Bilzerian'a benzetti.