Survivor Turabi'nin adı artık 'Turabi Bilzerian' Üst üste olay paylaşımlar...

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasıyla ismini duyuran ve yarışmadan şampiyon olarak ayrılan Turabi Çamkıran, son birkaç gün içinde yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Meksika'da tatil yapan Turabi, kadınlarla çektirdiği fotoğraflarını Instagram'dan paylaşınca adını özel yaşamındaki şatafatla duyuran Dan Bilzerian'a benzetildi.