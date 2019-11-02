Survivor Turabi'den bomba Acun Ilıcalı itirafı: Hakkım olmayan şeyi bana verdi

Yarışmacılara haksızlık olurdu: "Survivor, son bir ayda kazanılıyor. Tam bunları yapacağım zaman sakatlandım, bir ay hastanede yattım. Gidip şampiyon olmayı da istemezdim bu şekilde, diğer yarışmacılara haksızlık olurdu. İnsanlar gördüğü için haklı olanı şampiyon yapıyor."