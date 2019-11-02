Survivor Turabi'den bomba Acun Ilıcalı itirafı: Hakkım olmayan şeyi bana verdi
Survivor yarışmasında ünlenmesinin ardından ABD'deki War of the Worlds yarışmasını da kazanan Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
ABD'deki The Challenge yarışmasına şampiyon olmasının ardından ikinci kez katılan ve önceki gün ettiği kavga nedeniyle yarışmadan ayrıldığını duyuran Turabi Çamkıran, Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında önemli açıklamalarda bulundu.
2014 ve 2015 yılında katıldığı Survivor yarışmasından kazandığı üst üste iki şampiyonluk hakkında konuşan Turabi Çamkıran, sakatlığı yüzünden üçüncü kez şampiyon olamadığını belirtti. Turabi, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Yarışmacılara haksızlık olurdu: "Survivor, son bir ayda kazanılıyor. Tam bunları yapacağım zaman sakatlandım, bir ay hastanede yattım. Gidip şampiyon olmayı da istemezdim bu şekilde, diğer yarışmacılara haksızlık olurdu. İnsanlar gördüğü için haklı olanı şampiyon yapıyor."
Acun abi beni orada tuttu: "Acun abiye çok teşekkür ediyorum. Normalde sakatlandığımda eve gitmem gerekiyormuş, ama Acun abi tuttu beni orada. Neden orada tuttuğunu sonradan öğrendim. Büyük ev ödülü varmış. Acun abilerle konuştuk. Eğer beni gönderseymiş ve ev oyununu görseydim üzülürdüm."