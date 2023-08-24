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Survivor Turabi hastalanınca 'tövbe' etmişti! Bu kez itiraflar geldi: Beş parasız halime geri döndüm

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Survivor Turabi hastalanınca 'tövbe' etmişti! Bu kez itiraflar geldi: Beş parasız halime geri döndüm

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir Amerika'da yaşayan Çamkıran yeni açıklamalar yaptı.

Survivor Turabi hastalanınca 'tövbe' etmişti! Bu kez itiraflar geldi: Beş parasız halime geri döndüm

İki kez Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında katıldığı yarışmada da birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir Amerika'da yaşıyor.

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Survivor Turabi hastalanınca 'tövbe' etmişti! Bu kez itiraflar geldi: Beş parasız halime geri döndüm

Çeşitli projelerde yer alan Çamkıran yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Karma dövüş eğitimleri alan ve şov programlarına hazırlık yapan Turabi geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

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Survivor Turabi hastalanınca 'tövbe' etmişti! Bu kez itiraflar geldi: Beş parasız halime geri döndüm

"Artık tövbe"

Turabi, "Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE." demişti.

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Survivor Turabi hastalanınca 'tövbe' etmişti! Bu kez itiraflar geldi: Beş parasız halime geri döndüm

Tedavisi devam eden Turabi Çamkıran, 'Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah.' açıklamasını yapmıştı.

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