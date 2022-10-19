Survivor Turabi ekranlara geri mi dönüyor? Turabi’den olay açıklama: ‘’Burada kimse bakire ölmez’’
Turabi Çamkıran Survivor’da gösterdiği performansı ve sözleriyle çok sevilmişti. Ciddi bir hayran kitlesi bulunan Turabi, olay olacak açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekiyor.
Kadınlarla fotoğrafını paylaşan Turabi çok eleştiri almıştı. Turabi konuyla ilgili ateş püskürmüştü.
“Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım"
Takipçilerinden gelen eleştirileri kulak ardı ettiği gözlenen Turabi, The Challenge hastagiyle paylaşım yaparak "Burada kimse bakire ölmez’’ notunu düştü.
Sosyal medya kullanıcıları ‘’Nerede o eski Turabi’’ şeklinde yorumlar yaptı.