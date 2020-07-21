Survivor Tayfun Erdoğan Nisa ile fotoğrafını paylaştı Yasin Obuz delirdi

Tayfun'a sert sözlerle yüklenen Yasin Obuz, Nisa ile paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı:

"Olum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için Cemal'le ben seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun.''