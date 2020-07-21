Survivor Tayfun Erdoğan Nisa ile fotoğrafını paylaştı Yasin Obuz delirdi
Survivor 2020 yarışmacılarından şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbaşı ile fotoğrafını paylaştı. Yasin Obuz, demediğini bırakmadı resmen belaltı vurdu.
Survivor 2020 yarışmacılarından şarkıcı Emrah'ın oğlu olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tayfun Erdoğan, Survivor'dan erken elenmiş ve Dominik'e veda etmişti. Survivor'da olduğu sürece Nisa Bölükbaşı ile iyi anlaşmasıyla da gündem olan Tayfun Erdoğan, Instagram'dan Nisa ile fotoğrafını paylaştı, Yasin Obuz, demediğini bırakmadı.
Tayfun'a sert sözlerle yüklenen Yasin Obuz, Nisa ile paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı:
"Olum seni adam sandım ama baban haklıymış. Yağmur nereye yağsa tarlanı oraya götürüyorsun. Adada kalman için Cemal'le ben seni ikna etmek için ne mücadele verdik sen çok iyi biliyorsun.''
''İnkar eden namerttir. Hayat mücadelen için her zaman senin yanındayım demiştim ama arkamızı dönünce hemen hançerlemişsin helal olsun. Asalet sonradan kazanılmaz genlerden gelir."
Survivor Yasin'in bu yorumuna henüz bir cevap vermeyen Tayfun Erdoğan'ın ne diyeceği sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu.