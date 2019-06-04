Survivor tarihinde görülmemiş olay! İki kez kamera kayıtlarına bakıldı

İki kez kameralara bakıldı: Survivor 2019 Türkiye Yunanistan 86. bölümde Okay ile Spyros yarıştı. Büyük heyecana sahne olan oyunda iki yarışmacı da aynı anda topu koyduğu için yarışma baştan oynandı. Spyros ile Okay bir kez daha aynı anda bitirdi ve yeniden kamera kayıtlarına bakıldı. Sonunda karşılaşmanın galibi Spyros oldu.