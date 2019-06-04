Survivor tarihinde görülmemiş olay! İki kez kamera kayıtlarına bakıldı
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının sonlarına doğru yaklaşılırken, yayınlanan son bölümde oynanan bir oyun sırasında ilginç anlar yaşandı.
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, bu yıl Türkiye ve Yunanistan yarışmacılarının kıyasıya mücadelelerine sahne oluyor. Adadan her hafta birileri veda ederken, ödül oyunlarının değeri artıyor ve günden güne parkur zorlaşıyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ise daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.
İki kez kameralara bakıldı: Survivor 2019 Türkiye Yunanistan 86. bölümde Okay ile Spyros yarıştı. Büyük heyecana sahne olan oyunda iki yarışmacı da aynı anda topu koyduğu için yarışma baştan oynandı. Spyros ile Okay bir kez daha aynı anda bitirdi ve yeniden kamera kayıtlarına bakıldı. Sonunda karşılaşmanın galibi Spyros oldu.
Şaşkınlıkla karşılandı: Bu olay daha önce hiçbir oyunda görülmezken, yarışmacılar da iki yarışmacının iki kere aynı anda son topu sokmasını şaşkınlıkla karşıladı. Peki Survivor'da bu haftanın eleme adayları kimler? Ödül oyununu hangi takım kazandı?
Eleme adayları kimler?: Survivor'da bu hafta eleme adayları Beyaz takımdan çıktı. Bu hafta elenme riski taşıyan iki isim Büşra Yalçın ve Okay Köksal.