Survivor Taner Tolga Tarlacı Yasin Obuz'a meydan okudu! Suçlaması şok etti
2011 yılının Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Survivor Yasin Obuz'a şok suçlamalarda bulundu.
Survivor 2011'e yaptığı hareketlerle damga vuran Taner Tolga Tarlacı, bu yıl ki Survivor'da yine konuşmasıyla, sıra dışı hareketleriyle gündem olan Yasin Obuz'a sosyal medya hesabı Twitter'dan şok suçlamalarda bulundu.
"Yasin'i severim ama beni taklit ediyor": Yasin Obuz’u severim ama çok taklit ediyor beni, bence doğal davranmıyor. ‘Zombala bombala’ benim dansım, gitmiş sanki kendi keşfetmiş gibi Hadise’ye söylüyor. Sonra ‘Bum’ da benim kelimem, hareketler de çalıntı böyle devam ederse yarışmadan sonra kendisini kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım.
"Yasin'in arkadaşı hesabımı çaldı": Survivor Taner Tolga Tarlacı, yaptığı bir diğer açıklamasında "350.000 Binlik olan tanertolgatarlaci hesabım çalındı hesabım için 20 bin TL para istiyor şifreyi geri vereyim diyor üstelik de hesabı çalan Yasin Obuz'un arkadaşı Ali" ifadeleriyle gündeme oturdu.
Twitter kullanıcılarının bir kısmı Taner’e hak verse de bir çoğu da eski yarışmacının Yasin’i kıskandığını iddia etti. Diğer yandan, ikilinin arkadaş olduğu ve daha önce de birlikte canlı yayın yaptıkları ve yayında bolca küfür ettikleri sosyal medyada konuşuldu.