Survivor Taner Tolga Tarlacı Yasin Obuz'a meydan okudu! Suçlaması şok etti

"Yasin'i severim ama beni taklit ediyor": Yasin Obuz’u severim ama çok taklit ediyor beni, bence doğal davranmıyor. ‘Zombala bombala’ benim dansım, gitmiş sanki kendi keşfetmiş gibi Hadise’ye söylüyor. Sonra ‘Bum’ da benim kelimem, hareketler de çalıntı böyle devam ederse yarışmadan sonra kendisini kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım.