Survivor sunucusu Murat Ceylan ve Danla Bilic aşk iddiaları olay oldu

Sosyal medyada konuşulan Danla Bilic ve Murat Ceylan arasındaki aşk söylentilerine ilk tepki güzel fenomenden geldi. Her yaptığı olay olan Bilic, aşk haberini yapan bir Twitter sayfasına ''Şimdi aldım haberi hayırlı olsun'' diyerek cevap verdi.