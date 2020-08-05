Survivor sunucusu Murat Ceylan ve Danla Bilic aşk iddiaları olay oldu
Murat Ceylan'ın sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile beraber olduğu iddia edildi. İkili bu aşk haberlerini tiye aldı.
YouTube'da yayımladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic'in Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan ile aşk yaşadığı iddiaları dilden dile dolanmaya başladı. Yaz tatili için Ege taraflarını seçen ikili tatilde de bir araya geldi.
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Sosyal medyada konuşulan Danla Bilic ve Murat Ceylan arasındaki aşk söylentilerine ilk tepki güzel fenomenden geldi. Her yaptığı olay olan Bilic, aşk haberini yapan bir Twitter sayfasına ''Şimdi aldım haberi hayırlı olsun'' diyerek cevap verdi.
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Danla Bilic, aşk hayatının çalkantılı olduğu haberini de ''Napıyım bende çalkalanıyorum'' diyerek paylaştığı fotoğrafla tiye aldı.
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Öte yandan Danla Bilic ve Murat Ceylan hayranlarını sevindiren bu kare olmuş, sonrasında da sosyal medya hareketlenmişti.
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