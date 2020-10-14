Survivor sunucusu Murat Ceylan milyonluk aracıyla talihsiz bagaj kazası yaşadı

Ceylan savunmasında, bedelli askerlik hizmetini yerine getirdiğini belirterek "Yıllardır televizyon programları yaptığım için tanınıyorum. Askerliğimi yaparken bu nedenle askerler benimle birçok kere fotoğraf çektirdi. Komutanlarım ve aileleriyle de birçok kez fotoğraf çektirdik. Birliğe girerken tuşlu telefonla girdim. Akıllı telefon kullanmadım" dedi.