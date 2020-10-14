Survivor sunucusu Murat Ceylan milyonluk aracıyla talihsiz bagaj kazası yaşadı
Survivor yarışmasında sunucusu Murat Ceylan, an, önceki gün Nişantaşı'nda 1 milyon 250 bin TL'lik aracıyla görüntülendi. Ceylan, talihsiz bir bagaj kapağı kazası yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde askerliği esnasında çektiği video yüzünden hapis istemi davasıyla adından söz ettiren Survivor sunucusu Murat Ceylan, Nişantaşı'nda görüntülendi.
AVM'nin valesinden 1 milyon 250 bin TL'lik Porsche marka aracını teslim alan Ceylan, yaptığı alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirdi. Bu sırada sunucu ufak bir kaza geçirdi, poşetleri yerleştirirken kafasını bagaj kapağına çarptı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Ceylan, aracına binip evinin yolunu tuttu.
Öte yandan Murat Ceylan, geçtiğimiz günlerde İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasına, 3 aydan 2 seneye kadar hapsi istenen Murat Ceylan avukatı Begüm Güngör ile katıldı.
Ceylan savunmasında, bedelli askerlik hizmetini yerine getirdiğini belirterek "Yıllardır televizyon programları yaptığım için tanınıyorum. Askerliğimi yaparken bu nedenle askerler benimle birçok kere fotoğraf çektirdi. Komutanlarım ve aileleriyle de birçok kez fotoğraf çektirdik. Birliğe girerken tuşlu telefonla girdim. Akıllı telefon kullanmadım" dedi.