Survivor sunuculuğu da iptal oldu! Can Yaman'a yeni bir şok daha
Yaptığı açıklamalarla günlerce magazin gündeminden düşmeyen, bir süre inzivaya çekilen ve vatani görevini tamamlayan Can Yaman, İtalya'da çekilecek olan Survivor yarışmasındaki sunuculuk teklifi iptal edildi.
Ünlü oyuncu Can Yaman, rol aldığı dizilerin yayınlandığı ülkelerde büyük coşkuyla karşılanmaya devam ediliyor. Ancak Can Yaman, yaptığı talihsiz açıklamalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Can Yaman, Can Borcum dizisinin iptal olmasının ardından önce invizaya çekilmiş sonra da askere gitmişti.Şimdi ise başarlı oyuncuya bir olumsuz haberde İtalya'da çekilecek olan Survivor yarışmasından geldi.
Can Yaman, Can Borcum dizisinin iptal olmasının ardından önce invizaya çekilmiş sonra da askere gitmişti.
Sunuculuk teklifini reddetti!
Askerden dönen Can Yaman, İtalya'da yayınlanan Survivor'dan sunuculuk teklifi almıştı. Ancak Can Yaman bu teklifi kabul etmedi.
Tv100'ün haberine göre; Sözleşme noktasına gelindiğinde yakışıklı oyuncuya yardımcı sunuculuk teklifi yapıldığı, Can Yaman'ın da bunu kabul etmediği öğrenildi.