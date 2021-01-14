Survivor sorusuna Yasemin Özilhan bakın ne cevap verdi spor pozu olay!
Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'a Survivor'a gidip gitmeyeceği soruldu. Özilhan spor pozuyla cevapladı.
Seneler önce Kutsi ile beraber Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan, Ela karakteriyle hafızalara kazındı. Ardından birçok dizide rol alsa da herkes bugün bile onu 'Doktor Ela' olarak hatırlıyor.
En Son FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'a 'Doktor Ela' karakteriyle katılması da bu durumun üzerine toz biber oldu denebilir. Fakat Özilhan, uzun bir süredir konuk oyunculuk dışında bir projenin başrolünde yer almıyor. Hatta Özilhan kendisini modaya adadı.
Durum böyle olunca Yasemin Özilhan'ın hayranları da isyanı etmeye başladı. Hayranlarıyla iletişim halinde olabilmek için Özilhan, sosyal medyayı kullanıyor. Hatta sosyal medyada bir hayli aktif.
Yasemin Özilhan zaman zaman takipçilerinden gelen soruları da pas geçmiyor. En son bir takipçisinin ''Survivor'a gider misiniz?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.