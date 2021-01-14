Survivor sorusuna Yasemin Özilhan bakın ne cevap verdi spor pozu olay!

En Son FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'a 'Doktor Ela' karakteriyle katılması da bu durumun üzerine toz biber oldu denebilir. Fakat Özilhan, uzun bir süredir konuk oyunculuk dışında bir projenin başrolünde yer almıyor. Hatta Özilhan kendisini modaya adadı.