Survivor Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç tatile çıktı paylaşımları olay

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında aynı takımda yer alan ve elendikten sonra iki yakın arkadaş olan Sercan Yıldırım ile Aycan Yanaç, birlikte tatile çıktı. Eğlenceli halleriyle tanınan Yıldırım, aynı arabada yolculuk yaptığı Yanaç'ı uyurken ifşa etti.